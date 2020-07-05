Киев, 5 июля 2020, 18:57 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в неуплате налогов. Об этом 5 июля сообщает украинский Пятый канал.
По данным журналистов, работающих на канале, владельцем которого является бывший президент страны Петр Порошенко, с 2014 года ряд сотрудников компаний, принадлежащих Зеленскому, работали «в тени».
Депутат Рады Владимир Арьев, в комментарии телеканалу подверг критике президента, в связи с тем, что Зеленский занимался «оптимизацией» налогов, когда страна вела боевые действия.