Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил Венесуэлу с Днем независимости. Об этом 5 июля сообщается в заявлении Белого дома.

Глава государства, в день 209-летия принятия декларации независимости, подчеркнул свою солидарность с народом Венесуэлы, а также обвинил правительство страны в желании уничтожить демократию.

«Народ Венесуэлы находится под гнетом нелегитимного режима, стремящегося к уничтожению демократических институтов, нарушающего права человека», — отмечается в заявлении.

Напомним, внутриполитическая борьба в Венесуэле обострилась в январе 2019 года. При поддержке из Вашингтона лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя главой государства. США признали Гуайдо президентом, однако попытка государственного переворота не увенчалась успехом.