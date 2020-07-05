Тегеран, , 18:09 — REGNUM Власти США, которые оказывают давление на «друзей Тегерана», пытаются навязать Ирану экономическую войну. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 5 июля министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в парламенте страны.

По его словам, Иран наладил тесные связи с такими странами в регионе как Россия, Турция, Пакистан, Ирак и Азербайджан.

«США хотят навязать нам экономическую войну, — сказал Зариф. — Делается все, чтобы Тегеран не достиг своих целей».

По его словам, Вашингтон пытается «углубить пропасть» между народом и властью в Иране, а также «уничтожить иранский режим».

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании сослался на онлайн-заседание Совета Безопасности (СБ ООН), заявив, что международное сообщество стоит перед важным решением: сохранить ли нам уважение к верховенству закона или вернуться к закону джунглей?

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