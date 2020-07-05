Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Вооруженные силы США провели в Южно-Китайском море учения, в которых приняли участие два авианосца и стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Об этом 5 июля сообщается в заявлении тихоокеанского командования ВВС США.

«Бомбардировщик B-52 совместно с авианосными группами принял участие в маневрах в Южно-Китайском море, проведя 28-часовую миссию для демонстрации стремления обеспечить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», — отмечается в заявлении.

Решение о проведении учений было принято после того, как вооруженное силы Китая провели маневру в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. В Пентагоне отметили, что учения не были связаны с китайскими действиями в регионе.