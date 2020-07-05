Анкара, , 17:11 — REGNUM Страны Европейского союза применяют двойные стандарты в отношениях с Турцией. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 5 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия ГЭС в провинции Токат на севере страны.

«Нам (властям Турции) прекрасно известна истинная причина критики в адрес Турции со стороны стран Запада, которые сами имеют серьезные проблемы с демократическим развитием», — заявил глава государства.

Эрдоган добавил, что власти Турции, помешавшие «реализации антитурецких планов в регионе восточного Средиземноморья», уверены в своих силах и возможностях: от дипломатии до безопасности, от здравоохранения до экономики.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания одного из налоговых управлений Стамбула заявил, что власти Турции все еще ждут «позитивного ответа» со стороны Брюсселя на вступление в Европейский союз.

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