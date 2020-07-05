Элиста, , 17:00 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение об изменении Степного уложения (конституция региона — примечание ИА REGNUM) республики. Об этом 5 июля он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы региона, принятое в 1994 году уложение не соответствует сегодняшнему дню, поэтому требует изменений.

Хасиков также отметил, что указанная необходимость обусловлена и тем, что на федеральном уровне были приняты поправки в новую Конституцию страны, что требует также внесение изменений и в региональный документ.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России состоялось 1 июля 2020 года. Документ был поддержан большинством граждан страны, после чего президент Владимир Путин его подписал.