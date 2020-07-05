Париж, , 16:33 — REGNUM Во Франции назвали возможную дату формирования нового правительства страны. Об этом 5 июля сообщается в заявлении Елисейского дворца.

По официальным данным, премьер-министр Жан Кастекс может сформировать новый кабинет уже 6 июля.

В новое правительство должно войти около 20 министров и их заместителей. Президент Франции Эммануэль Макрон и Кастекс продолжают консультации по данному вопросу.

Напомним, в пятницу 3 июля Макрон назначил заместителя администрации президента Кастекса новым главой правительства. Решение было принято после отставки прежнего премьер-министра Эдуара Филиппа.