Москва, , 16:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал, кто предложил поправку к Конституции о нерушимости границ страны. Об этом 5 июля сообщает телеканал «Россия 1».

«Это не я придумал, кстати говоря <…>. Это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы», — отметил глава государства в интервью телеканалу.

Кроме того, Путин подчеркнул, что ряд поправок, принятых гражданами страны, также имеются во многих зарубежных странах, в частности о приоритете Конституции перед международными инстанциями.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции России завершилось 1 июля, подавляющее большинство граждан страны одобрили представленный на плебисцит документ.