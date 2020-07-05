Тегеран, , 15:49 — REGNUM Властям США не удалось остановить экспорт нефти из Исламской Республики Иран, хотя Вашингтон и стремился довести его до нуля. Об этом сегодня, 5 июля, заявил первый вице-президентИранаЭсхак Джахангири.

Он констатировал, что нефть является основным источником дохода Ирана, но этот доход оказался под жесточайшими санкциями со стороны США.

«При прежних санкциях потолок сбыта для Ирана был определен в один миллион баррелей нефти, тогда мы продавали до 900 тысяч баррелей нефти. Сейчас же они (американцы — ИА REGNUM) заявили, что продажи Ираном нефти должны быть нулевыми, что, к счастью, им не удалось сделать», — сказала вице-президент Джахангири.

Также заявление первого вице-президента Ирана прозвучало на фоне разработанных властями Илсамской Республики мер, направленных на отход от нефти как основного источника доходов страны.

Так, президент Ирана Хасан Рухани признал, что санкции США против его страны имели бы меньший эффект, если бы Тегеран в меньшей степени зависел от экспорта нефти. При этом в середине февраля 2020 года Рухани сказал, что Иран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть.

Тем не менее Иран ищет альтернативные пути поставки нефти за рубеж. К примеру, идет строительствонефтепровода из нефтяного терминала Гуре в порт Джаск, что позволит Исламской Республике транспортировать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки с территории у восточной части Персидского залива прямиком в порт в Оманском заливе, минуя Ормузский пролив.