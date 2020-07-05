Одесса, Украина, , 15:53 — REGNUM Принятие на вооружение военно-морских сил Украины ракетных комплексов «Нептун» сделает Украину «еще более сильным игроком» в акватории Черного и Азовского морей, заявил 5 июля президент Украины Владимир Зеленский в речи по случаю празднования дня военно-морских сил Украины, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский отметил важность испытания украинского ракетного комплекса «Нептун», которое состоялось в июне 2020 года.

«Его (ракетного комплекса «Нептун» — ИА REGNUM) принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей», — заявил украинский лидер.

Владимир Зеленский также отметил, что в ближайшей перспективе Украина в рамках военной помощи получит от США катера «Айленд» и «Марк VI» .

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа сообщил, что ВМС планируют уже в следующем году принять на вооружение украинские ракетные комплексы «Нептун», которые будут размещены на Черном и Азовском морях.

Напомним, в торжественной речи по случаю празднования дня ВМС Украины Владимир Зеленский также пообещал, что Украина вернет все свои территории и всех своих людей. О вере в возвращение Крымского полуострова в состав Украины также заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

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