Вашингтон, , 14:42 — REGNUM В США за сутки выявлено более 45 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в Соединенных Штатах.

По данным этого университета, за последние 24 часа в США выявлено 45 283 случая COVID-19. Также за сутки скончались 242 человека.

Стоит отметить, что ранее на протяжении трех дней суточный прирост COVID-19 в США превышал отметку в 50 тыс. Так, 4 июля сообщалось о 52 104 новых выявленных случаев COVID-19 и 631 погибшем за сутки.

Всего в США с начала пандемии выявлено уже 2 839 917 заразившихся, более 129 тысяч из них скончались. Более 894 тысяч человек выздоровели.

В мире число выявленных случаев COVID-19 перевалило за 11 миллионов.