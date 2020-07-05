Севастополь, , 14:30 — REGNUM Украинские националисты, а не Россия, как об этом заявляют в Киеве, являются главным врагом Украины, продолжающие уничтожать страну. Об этом 5 июля заявил сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, его слова приводит РИА Новости.

«Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны», — заявил Цеков.

Также он отметил, что именно украинские националисты продолжают уничтожать страны и дальше разрушают многовековые братские связи между Россией и Украиной, и народами двух стран.

Кроме того, российский сенатор указал, что Киеву лучше прекратить воинственную риторику по отношению в России и не идти на поводу у своих покровителей с Запада и бряцать оружием возле границ РФ.

«Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника. А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг», — отметил Цеков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом страны является Россия, имеющая вторую в мире по численности армию и пообещал разместить три комплекса крылатых ракет «Нептун», которые он назвал «убийцами» Крымского моста, на Чёрном и Азовском морях в будущем году.