Москва, , 14:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз заявил, что в советской Конституции была заложена «мина замедленного действия», которая в итоге и привела к развалу СССР. Об этом российский лидер заявил в интервью, показанном сегодня, 5 июля, на телеканале «Россия 1».

Стоит отметить, что Путин уже не раз говорил о том, что при образовании Советского Союза была заложена «мина замедленного действия» — это право союзных республик на выход из СССР.

Вот и теперь, после принятия поправок к Конституции России, инициированных самим Путиным, он вновь напомнил, что в основном законе СССР было прописано право союзных республик на выход из Советского Союза. Этот «ленинский тезис», по словам Путина, был заложен еще в 1922 году при образовании Советского Союза.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — подчеркнул глава государства.

Напомним, что российская Конституция не предусматривает выход субъектов Федерации из ее состава.