Москва, , 13:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что принятие поправок к действующей Конституции — это правильный политический шаг. Об этом российский лидер заявил сегодня, 5 июля, в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 1».

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции», — сказал Владимир Путин.

Он убежден, что поправки к Конституции будут укреплять российскую государственность и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам состоялось в период с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. Из проголосовавших поправки поддержали 77,92% (около 58 млн граждан России), против высказались 21,27% (около 16 млн граждан). Правом голоса в России обладают порядка 108 млн граждан. Еще около 2 млн граждан России, обладающих правом голоса, проживают за рубежом.

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором внесения поправок в Конституцию был сам Путин. Он объявил об этом в январе 2020 года.