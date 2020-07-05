Триполи, , 13:39 — REGNUM Ливийская национальная армия нанесла девять авиаударов по турецким объектам на территории авиабазы Аль-Ватия в 130 километрах к юго-западу от Триполи. Об этом сегодня, 5 июля, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, военно воздушные силы Ливийской национальной армии нанесли девять ударов по турецким объектам на территории авиабазы Аль-Ватия.

Напомним, что ранее появились спутниковые снимки данной авиабазы, на которых видно, что что на ней было развёрнуто два турецких зенитно-ракетных комплекса MIM-23 Hawk.

Ряд экспертов считает, что именно на этой авиабазе. которая расположена в 130 километрах к юго-западу от Триполи, будет развернута основная база турецких вооруженных сил, поддерживающих режим Правительства национального согласия Файеза Сараджа.