Москва, , 12:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что День независимости США отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости 13 колоний от Великобритании. Так были образованы Соединенные Штаты.

По словам Пескова, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по этому случаю.

«Телеграмма была направлена», — сказал Песков.

Стоит отметить, что в самих США День независимости омрачен нестихающими протестами на рассовой почве, а также погромами и мародерством. В некоторых американских городах протестующие публично сжигали флаги США.