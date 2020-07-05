Варшава, , 11:40 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда, который планирует переизбраться на второй срок, пообещал прописать в конституции страны запрет усыновления детей однополыми парами. Об этом Дуда заявил 4 июля в городе Щавно-Здруй (Нижнесилезское воеводство), сообщает Польское агентство печати.

Выступая на детской площадке, Дуда заявил, что в Польше конституция конечно и так защищает детей, но не в полной мере. Именно поэтому Дуда считает, что конституция должна быть доработана.

«Я полагаю, что в польской конституции должно быть положение expressis verbis (лат. «прямым текстом» — ИА REGNUM) об исключении усыновления ребенка лицом, состоящим в однополых отношениях», — сказал Дуда.

Он пояснил что это важно в связи с тем, что ответственность, кому отдать на воспитание такого ребенка, лежит на государстве.

Дуда также заявил, что уже 6 июля он представит соответствующий законопроект. Также президент Польши выразил мнение, что голосовать за данный законопроект будут не только депутаты правящей правой коалиции под руководством партии «Право и справедливость», но и депутаты ультраправой партии «Конфедерация» и центристской Польской крестьянской партии.

Данный политический шаг Дуда делает именно сейчас не случайно. В Польше в самом разгаре президентская кампания и победа действующего президента совершенно не гарантирована.