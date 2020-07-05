Салехард, 5 июля 2020, 11:34 — REGNUM На Ямале 5 июля скончалась депутат Законодательного собрания ЯНАО Людмила Иванова. Об этом сообщила в своём аккаунте в Instagram депутат регионального парламента Елена Лаптандер.
Она также отметила наставническую деятельность Людмилы Ивановой
Людмила Иванова родилась 6 января 1956 года. В Заксобрании ЯНАО входила во фракцию «Единой России». Являлась заместителем председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям.