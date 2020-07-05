Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области скопились киргизские мигранты. Для их возвращения домой три государства (Россия, Казахстан и Киргизия) договорились об организации транзитного коридора. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков.

«Решили вопрос о транзитном проезде через Казахстан соотечественников из Соль-Илецка (Россия). Турецкая и узбекская стороны окажут гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом», — отметил глава МИД Киргизии.

Стоит отметить, что весной 2020 года также в Соль-Илецке возникла аналогичная ситуация, когда в районе оренбургско-казахстанского участка границы скопилось большое количество мигрантов. Граница из-за пандемии оказалась на замке, возникли трудности с возвращением на Родину. 5 мая для граждан Киргизии организовали транспортный коридор. Более 500 человек на автобусах вернулись домой.

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