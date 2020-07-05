Киев, , 11:14 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что верит «в возвращение» Крыма в состав Украины, об этом он написал 5 июля на своем telegram-канале по случаю поздравления с днем военно-морских сил Украины.

«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, вернем желто-голубой флаг на корабл и в бухтах украинского Севастополя», — написал он.

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Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Киеву якобы выпал некий «уникальный шанс» вернуть Крым в состав Украины, так как по его мнению российская экономика якобы не способна финансировать Крымский полуостров, который бывший президент Украины назвал «чемоданом без ручки».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 июля, в ходе торжеств по случаю празднования дня ВМС Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина вернет «все свои» территории.

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