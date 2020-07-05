Багдад, , 11:00 — REGNUM Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на 5 июля. Атака была отражена американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Об этом сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

Сообщается, что была попытка ракетного обстрела здания посольства США в «зеленой зоне» в центре Багдада. При этом ракета была перехвачена зенитно-ракетным комплексом Patriot. Ракета упала на жилой дом рядом с посольством.

В результате обстрела пострадал ребенок. О жертвах сообщений не было.

Примечательно, что инцидент произошел всего спустя несколько часов после того, как США провели испытания ЗРК Patriot на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны. Так, вице-спикер парламента Ирака Хасаналь-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг «провокационным».

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