, 10:51 — REGNUM Украина вернет «всех своих людей и территории», заявил 5 июля президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю празднования дня военно-морских сил Украины, которые проходят в Одессе. Трансляция выступления украинского лидера велась на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

«Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, вернем веру в правду и справедливость, мы вернем мирную, единую, неделимую, могущественную и непобедимую Украину», — сказал Зеленский.

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Напомним, накануне, 4 июля в ходе посещения Одесской области Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о внесении поправок в украинскую Конституцию относительно особого статуса Донбасса, заявил, что от Украины никто не вправе ничего требовать, так как она — независимая страна.

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Отметим, после произошедшего в 2014 году на Украине государственного переворота Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией, что категорически не признают в Киеве. Аналогичным образом о своей независимости заявили в результате референдума Луганская и Донецкая Народные Республики, не пожелавшие оставаться в составе Украины. Официальный Киев шесть лет ведет войну против республик Донбасса и не признает волеизъявление их граждан, считая территории ДНР и ЛНР своими, но «временно неподконтрольными» и непонятно кем «оккупированными».