Одесса, Украина, 5 июля 2020, 08:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал до 20 июля убрать танкер Delfi, который сел на мель в районе одесского пляжа «Дельфин» во время шторма в ноябре 2019 года.
Об этом украинский лидер заявил 4 июля в ходе осмотра танкера с военного катера, на котором вместе с Зеленским находились представители местной власти. Видеозапись с требованием Зеленского была опубликована 4 июля на telegram-канале «Украина 24/7».
Читайте также: Танкер под молдавским флагом сел на мель недалеко от Одессы
Напомним, в результате шторма 22 ноября 2019 года танкер Delfi сел на мель в районе одесского пляжа «Дельфин». Позже, специалисты неоднократно фиксировали превышение нормы содержания нефтепродуктов на одесском побережье недалеко от севшего на мель судна.