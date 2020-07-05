Одесса, Украина, , 08:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал до 20 июля убрать танкер Delfi, который сел на мель в районе одесского пляжа «Дельфин» во время шторма в ноябре 2019 года.

Об этом украинский лидер заявил 4 июля в ходе осмотра танкера с военного катера, на котором вместе с Зеленским находились представители местной власти. Видеозапись с требованием Зеленского была опубликована 4 июля на telegram-канале «Украина 24/7».

« С ноября ( 2019 года когда произошло крушение танкера — ИА REGNUM) — это позор для страны и для Одессы в частности… У нас есть сейчас последняя дата, поэтому я вас очень прошу до 20 (июля — ИА REGNUM) числа уберите это судно. Если не способны убирать, мы отправим всех — МЧС государственного уровня, всё. Разрежете, увезете, уже никого не будет… законно или не законно. Сейчас то, что это вот здесь, у людей пляжный период, отпуск. Мы с ноября показываем, что вообще, честно говоря, импотентная власть, вот что мы вот этим решением показываем…20 июля дол ж ны убрать эту махину и всё и уже не важны способы. Ну главное, чтоб там экология не пострадала это естественно», — потребовал президент Украины.

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Напомним, в результате шторма 22 ноября 2019 года танкер Delfi сел на мель в районе одесского пляжа «Дельфин». Позже, специалисты неоднократно фиксировали превышение нормы содержания нефтепродуктов на одесском побережье недалеко от севшего на мель судна.