Загреб, , 08:41 — REGNUM В Хорватии сегодня, 5 июля, проходят выборы в сабор (парламент) страны. Как сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны, все запланированные избирательные участки открылись в назначенное время.

По данным ГИК, в Хорватии зарегистрированы 3,85 млн избирателей. Они смогут проголосовать на почти семи тысячах избирательных участков.

Примечательно, что Конституционный суд Хорватии еще 3 июля постановил, что всем гражданам страны, обладающим правом голоса, даже тем, кто болен COVID-19, должна быть обеспечена возможность проголосовать.

Места в саборе распределяются по территориальным округам. В каждом из 10 основных территориальных округов выбирают до 14 депутатов. 11-й округ — зарубежный, в его рамках голосуют граждане Хорватии, не имеющие регистрации в стране. В нем выбирают трех депутатов. 12-й округ — для национальных меньшинств, которые выбирают восемь депутатов.

Всего в парламентских выборах участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Однако основная конкуренция разворачивается между правящим правоцентристским Хорватским демократическим содружеством (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией Restart во главе с оппозиционной Социал-демократической партией президента Зорана Милановича и правым «Отечественным движением» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро.