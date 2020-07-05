Киев, , 08:31 — REGNUM Военно-морские силы Украины рассчитывают уже в следующем плучить на вооружение и разместить в Черном и Азовском морях дивизионы ракетных комплексов «Нептун». Об этом заявил командующийвоенно-морских сил вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 4 июля.

Ракетный комплекс «Нептун» Неижпапа назвал эффективным оружием и главной задачей он назвал как можно скорее его получить на вооружение и грамотно их применять. На вопрос когда это произойдет он ответил, что в следующем году. Относительно количества ракетных комплексов, Неижпапа добавил, что береговых ракетных комплексов запланировано три дивизиона, два из которых — на Черном море, один — на Азовском.

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Напомним, 17 июня в Одесской области прошли испытания ракетного комплекса Р-360 «Нептун», который был разработан в целях противодействия «российской агрессии» в Черном и Азовском морях.