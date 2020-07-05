Симферополь, , 08:20 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара никогда не признает Крым российским и выступает за территориальную целостность Украины. Соответствующее заявление Цеков сделал в интервью РИА Новости.

Напомним, что Чавушоглу после переговоров с Кулебой на пресс-конференции сказал, что Анкара поддерживает территориальную целостность страны, не признавала и не признает «незаконную аннексию Крыма».

Цеков подчеркнул, что в Крыму такое заявление Чавушоглу никого не удивляет, Анкара и раньше делала подобные заявления. Более того, сенатор сказал, что Крым вовсе не нуждается в каком-то признании своего российского статуса со стороны третьих стран.

«Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России», — пояснил он.

Что касается мирового сообщества, то рано или поздно оно будет вынуждено признать, что Крым — это часть России, так как это свершившийся исторический факт, с которым придется считаться.

В свою очередь глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что в своих заявлениях Чавушоглу «чересчур переигрывает». Умеров напомнил, что министра иностранных дел Турции назначает турецкий президент и «ничто не вечно под луной».

«И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго», — сказал Умеров.

Также он напомнил о достаточно глубокой зависимости Турции от российского туристического потока, российских энергоносителей и российской сельхозпродукции.