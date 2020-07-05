Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре. Об этом заявил бывший председатель совета министров Донецкой Народной Республики (с 16 мая по 7 августа 2014 г.), руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай на VI съезде Всероссийской политической партии «Родина», состоявшемся 4 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации «Союза добровольцев Донбасса».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы («Родина») Алексей Журавлёв заявил, что Киев может не беспокоится на счет возвращения Донбасса в состав Украины.