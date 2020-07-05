Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Об этом артист сообщил на своей странице в Twitter.

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — заявил он.

При этом другие детали этого события Уэст не предоставил. Таким образом пока не известно, какую из американских партий он намерен представить и намерен ли вообще выдвинуться кандидатом именно на грядущих в 2020 году выборах. Ранее Уэст не исключал, что попробует баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года рэпер Канье Уэст заявил, что его использовали в политических целях. В связи с этим артист пообещал дистанцироваться от политики и посвятить себя целиком музыке.

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст обнаружил, что его использовали в политических целях