Курган, , 04:48 — REGNUM Курганское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло 4 июля своих кандидатов на выборы депутатов Курганской областной думы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев, команда из 400 кандидатов, которая пойдёт на выборы в сентябре по единому избирательному округу и по одномандатным округам, была сформирована по итогам праймериз.

«Сегодня перед нами задача — ответить на новые вызовы времени. Через сплоченную работу мы должны обеспечить выход Курганской области с наименьшими потерями из сложной ситуации, вызванной борьбой с коронавирусом», — отметил Евгений Кафеев.

Он подчеркнул, что среди кандидатов от «Единой Росси» много новых лиц — это управленцы, промышленники, специалисты сельскохозяйственной отрасли, врачи, педагоги, работники культуры.

«Ряды партийцев меняются, и мы уверенно держим курс на обновление», — подытожил Евгений Кафеев.

Напомним, 13 сентября 2020 года в Курганской области состоится масштабная избирательная кампания. Пройдут выборы депутатов Курганской областной думы, депутатов Шадринской городской думы, депутатов 21 районной думы и сельских глав.