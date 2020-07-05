Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Соединенным Штатам удалось «победить нацистов» и «свергнуть коммунистов», заявил президент США Дональд Трамп в ходе торжественной речи в Белом доме в честь Дня независимости.

«Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности», — заявил он.

Теперь, по мнению Трампа, главная задача для США — победить радикальных леваков, которые устраивают погромы, занимаются мародерством и подстрекают к беспорядкам в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подверг критике движение «Жизни черных важны» и всех, кто участвует в массовых беспорядках и погромах. Он назвал активистов уничтожителями истории, старающихся лишить славы героев Соединенных Штатов.

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