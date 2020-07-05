Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции могут создать задолго до окончания 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

«У нас, вероятно, будет решение в виде медицинского препарата или вакцины задолго до конца года», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что дела в американской фармакологической отрасли идут «невероятно хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля президент США Дональд Трамп не исключил скорого появления вакцины в Соединенных Штатах. Он отметил, что верит в то, что коронавирус нового типа «в какой-то момент уйдет». Тем временем, в США за прошедшую неделю зафиксирован рекордный рост числа зараженных новым коронавирусом с начала пандемии.

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