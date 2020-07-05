Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать Китай за сокрытие данных по пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал во время речи по случаю Дня независимости США.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что Пекин за эти деяния должен быть привлечен к полной ответственности. При этом он отметил, что из Китая произошел не только коронавирус SARS-CoV-2, но и якобы другие инфекции. Однако какие именно — американский лидер не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Дональд Трамп обвинял Всемирную организацию здравоохранения за потворство Китаю в сокрытии данных по COVID-19. В связи с этим США решили разорвать отношения с ВОЗ. Китай этих обвинений не признает.

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