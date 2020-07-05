Токио, , 01:47 — REGNUM В японской столице Токио открылись избирательные участки для голосования на выборах губернатора, передает телеканал NHK.

С 07:00 по местному времени (01:00 по московскому) открылись около 1,8 тысяч избирательных участков. Голосование будет проходить до 20:00 (14:00 по московскому времени). На этих выборах участвуют 22 кандидата в губернаторы Токио. Это рекордное число кандидатов на губернаторских выборах в японской столице.

В голосовании могут принять участие до 11 млн человек. Отмечается, что в этом году выборы проходят при повышенных мерах санитарной безопасности. В частности, избирателям будет необходимо носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.