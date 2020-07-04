Тегеран, , 23:41 — REGNUM Власти Ирана подали протест на США в Международный суд ООН по вопросу воздействия американских санкций на ситуацию с коронавирусом в республике. Об этом 4 июля заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.

«Новый протест был подан в Международный суд ООН в связи с влиянием санкций на распространение (в Иране) заболевания, вызванного коронавирусом», — цитирует ее Mehr.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) вмешаться и принять меры в отношении жестоких санкций против Ирана и других стран, которые могут испытывать трудности с закупкой лекарств и вакцин.

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