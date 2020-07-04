Ташкент, , 23:08 — REGNUM Власти Узбекистана начали снова осуществлять блокировку социальной сети Фейсбук, в течении последних нескольких дней страницы этой социальной сети открывались с большим замедлением, а уже во со второй половины дня 3 июля ФБ фактически не функционирует, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пока страницы социальной сети можно открывать с мобильного телефона, тогда как сделать это через компьютер можно только с использованием прокси-серверов.

Активность граждан республики не может не волновать власти, в последнее время на страницах Фейсбук выявляется все больше и больше нарушений, осуществляемых органами государственного управления.

В частности, граждан волнует точечная застройка в больших городах республике, во время которой захватываются зеленые зоны, детские и спортивные площадки, вырубка деревьев в городах на нужды местной мебельной промышленности, карантинные меры, во время которых значительно упал доход граждан и многое другое.