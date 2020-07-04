Берлин, , 21:25 — REGNUM Восстановление ранее отменной воинской повинности в Германии позволило бы справится с угрозой правого экстремизма в немецкой армии. Об этом 4 июля в интервью изданию Funke заявила спецпредставитель парламента ФРГ по вооруженным силам Ева Хёгль.

По ее мнению, упразднение воинской обязанностью в стране было большой ошибкой. Хёгль отметила, что данный вопрос необходимо серьезно проработать. Кроме того, спецпредставитель считает, что также важно решить обязательность службы в армии как для мужчин, так и для женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заявили о намерении вывести 9,5 американских военнослужащих из Германии.

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