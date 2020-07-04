Берлин, 4 июля 2020, 20:34 — REGNUM Германия, Великобритания и Франция полностью привержены сохранению всеобъемлющего плана действия (СВПД) по ядерной программе Ирана, говорится 4 июля в заявлении МИД ФРГ.
«Вместе с Францией и Великобританией мы подтверждаем, что остаемся полностью привержены сохранению венского соглашения», — говорится в заявлении.
В МИД ФРГ добавили, что европейская «тройка» выполнила свои обязательства в рамках СВПД, в том числе в части отмены санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял спорную резолюцию о проведении инспекций двух ядерных объектов в Иране в соответствии с проектом, представленным тремя европейскими участниками иранской ядерной сделки, также известным как Совместный всеобъемлющий план действий.
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