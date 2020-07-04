Москва, , 20:05 — REGNUM Обвинения в том, что Российская Федерация якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, отвергают в Москве. Об этом 4 июля говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с докладом Госдепа США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

«Ожидаемо не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что РФ якобы нарушила мораторий на ядерные испытания… — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. — Причём сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов (в РФ) в 2019 г., ни о том, проводились ли они вообще».

Отмечается, что выполнять положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания продолжают в России.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли во время общения с журналистами отверг возможность возобновления страной ядерных испытаний «на данном этапе».

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