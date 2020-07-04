Москва, , 19:42 — REGNUM Единственным государством, которое вправе Украине выдвигать требования, является Российская Федерация. Об этом сообщил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью РИА Новости.

«Украина, как государство, состоялась благодаря России, — сказал Цеков. — … Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно, прежде всего, прислушиваться к России».

Сенатор отметил, что в момент объединения Украины и России в 1654 году, если обратиться к истории, только небольшая территория относилась к украинским землям.

По его словам, Россия развивала и расширяла Украину, а также вставала на ее защиту.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Одессе сообщил, что руководству России необходимо «поработать над риторикой».

По его словам, никакая страна не может что-либо требовать от Украины, так как на является свободным государством.

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