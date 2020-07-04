Москва, , 19:21 — REGNUM Одного из журналиста радио «Свобода» Аза Бабаяна могут выслать из России. Об этом 4 июля сообщает газета «Грапарак».

Причиной тому стал тот факт, что супруг корреспондента указанной радиостанции является сотрудником посольства Армении в России.

По данным журналистов, Бабаян посещала мероприятия вход на которые представителям СМИ закрыт. Женщина пользовалось дипломатическим удостоверением.

В настоящее время по данному факту в России началось расследование, если верить корреспондентам издания. Москва потребовала от Еревана объяснений.