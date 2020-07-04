4 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Что бы вы сделали, если бы хотели уничтожить Америку? Этим вопросом задается в издании Washington Examiner Гэри Бауэр, президент организации «Американские ценности», председатель Кампании за рабочие семьи; в 2000 году он был кандидатом на выдвижение от Республиканской партии в президентских выборах.

Дарья Алексеева, , 21:30 — REGNUM Если вы захотите уничтожить США, то первое, что вы сделаете, это возьмете под контроль систему образования и внушите детям, что они живут в плохой стране. Тогда вы подорвете работу полиции, военных и правоохранительных органов. Вы будете использовать любую возможность, чтобы разделить людей по расе, религии и классу. Вы будете разжигать чувство обиды независимо от того, насколько большой прогресс был достигнут в деле поощрения расового примирения и равных возможностей.

Беспорядки в США Hungryogrephotos

Беспорядки в США Hungryogrephotos

Вы бы нападали на церкви. Вы бы учили детей, что Бога нет, тем самым устраняя важный способ преодоления расовой напряженности, который заключается в знании того, что мы все созданы равными этим Богом. Вы бы убрали молитву из школ и систематически пытались устранить религию из общественной жизни. Сказали бы людям, что церкви представляют собой форму современного фашизма и должны быть осуждены и закрыты. И попытались бы возвести науку на место трансцендентного, причем это была бы не объективная наука, а политизированная.

Вы не остановитесь на церкви — вы ослабите как можно больше фундаментальных институтов. Вы бы обезвредили армию и полицию, оставив нас уязвимыми для врагов за границей и преступников внутри. Вы превратили бы средства массовой информации в пропагандистский рычаг «прогрессивного» мышления, где объективная истина больше не имеет значения. Ослепленные жадностью, вы пригласили бы иностранных противников, чтобы захватить важнейшие отрасли, такие как телекоммуникации. Вы размыли бы сам фундамент Америки — семью, и вели бы себя так, как будто мужчины лишние для воспитания детей. Вы бы убедили людей в том, что убийство их нерожденных детей — это право человека и сама сущность того, чтобы быть женщиной, а не варварская реальность детоубийства.

Беспорядки в США Lorie Shaull

Все это было сделано культурными и политическими левыми за последние 50 лет. Если силы семьи и веры не объединятся в ближайшее время, мы потеряем нашу конституционную республику. Значит, наша страна погибла? Последние новости говорят о том, что многие люди верят в это. Недавнее исследование The Harris Poll показало, что 83% американцев очень обеспокоены будущим страны, и 72% считают, что это самая низкая точка в истории страны, которую они видели. Майский опрос NORC показал, что люди стали самыми несчастными за последние 50 лет. Только 14% людей говорят, что они «очень счастливы». Опрос также показал, что лишь четверо из 10 ожидают, что их дети будут иметь более высокий уровень жизни, чем они, что является самым низким процентом с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1994 году. По данным исследовательского центра Pew Research Center, 21% американцев считают, что другие страны «лучше, чем Соединенные Штаты»…

Тревожная деталь: среди тех, кто находится в возрасте от 18 до 29 лет, эта цифра подскакивает до 36%. И самое зловещее, что треть избирателей считают, что гражданская война вероятна где-то в ближайшие пять лет. Есть много причин для всей этой обреченности и уныния. Но не случайно, что это происходит в то время, когда гордость Америки упала до небывало низкого уровня. Согласно июньскому опросу Гэллапа, только 42% американцев говорят, что они «чрезвычайно горды», и только 21% «очень горды» тем, что они американцы. Оба эти показателя являются самыми низкими с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 2001 году.

Эти статистические данные отчасти объясняют, почему мы видим разрушение памятников и мемориалов героям и истории Америки. На волне протестов и беспорядков, связанных с убийством полицией Джорджа Флойда, Мемориал Линкольна и другие памятники великому освободителю подверглись вандализму. Были повреждены статуи Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Мемориал Второй мировой войны, посвященный величайшему поколению, победившему фашизм. Некоторые активисты теперь даже призывают избавиться от изображений Иисуса.

Между тем большинство средств массовой информации, корпоративная Америка и многие политики не выступали с осуждением или даже поощряли толпу. Для многих левых проблема заключается не в существовании статуй или мемориалов, а в существовании американской республики и самой иудео-христианской цивилизации. В эти выходные американцы празднуют День основания нашей страны. Но для многих американцев главным будет не формирование нашей великой нации, а ее уничтожение.

Мы сражаемся за сердце и душу нашей страны. Это больше не спор между двумя партиями или движениями, которые в целом разделяют одни и те же цели, а просто расходятся во мнениях о том, как лучше всего достичь этих целей. Это борьба за диаметрально противоположные мировоззрения, основанные на разных ценностях и разных представлениях о самом значении Америки.