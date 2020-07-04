Марсель, Франция, 4 июля 2020, 18:58 — REGNUM Мэром французского города Марсель была избрана представитель партии «Европа — Экология — Зеленые» Мишель Рубирола. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает телеканал BFM TV.
Отмечается, что во время голосования, которое проводили муниципальные советники, женщину-врача поддерживали представители левых партий и «зеленые».
Таким образом, впервые главой Марселя впервые в истории города стала женщина.
Как передавало ИА REGNUM, 22 мая глава Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении созвать в Марселе саммит «Одна планета» в январе 2021 года.
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