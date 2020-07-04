Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил американских граждан с Днем независимости. Об этом он сообщил во время своего выступления в штате Южная Докота.

Глава Белого дома выступил на фоне известного барельефа на горе Рашмор, в которой вырезаны лики четырех выдающихся американских президентов, двое из которых были рабовладельцами.

Трамп подверг резкой критике движение «Жизни черных важны», а также всех тех, кто участвует в беспорядках.

Президент охарактеризовал зачинщиков беспорядков как уничтожителей истории, стремящихся лишить славы герое страны. После выступления Трампа был дан грандиозный салют.

Напомним, расовые беспорядки в США переросли в акции по уничтожению памятников, американским президентам, главнокомандующим и прочим историческим деятелям, внесшим вклад в развитие страны.