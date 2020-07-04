Пхеньян, , 17:56 — REGNUM В министерстве иностранных дел Северной Кореи с уважением отнеслись к волеизъявлению граждан России по поводу поправок к Конституции. Об этом 4 июля сообщается в заявлении ведомства.

«Мы рады успешному проведению голосования по поправкам в Конституцию России, уважаем выбор российского народа», — отмечается в заявлении министерства.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в главный документ России проходило с 25 июня по 1 июля. Изменения поддержали порядка 78% проголосовавших. Явка составила около 68%.