Москва, , 17:19 — REGNUM Решением Высокого суда Лондона признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы возмущены в Москве. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Это решение (Высокого суда Лондона) возмутительно, — заявила Захарова. — … Очевидно, в Великобритании независимость суда работает лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства».

Дипломат отметила, что судя по всему, юридических аргументов у Высокого суда Лондона попросту нет, хотя в РФ с большим интересом изучили бы их. По ее словам, когда на кону «политическая целесообразность», «британский закон» молчит.

Захарова отметила, что в результате в нарушение ряда принципов и норм международного права произошло «фактическое отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота в этом другом государстве».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля Высокий суд Лондона фактически лишил действующее руководство Венесуэлы доступа к венесуэльскому золоту в Банке Англии, так как признал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом страны.

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