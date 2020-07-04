Приштина, , 17:20 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 3 июля провел встречу с коллегой из самопровозглашенного Косово Авдуллой Хоти, прибывшим с визитом в Тирану.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи тет-а-тет политики провели совместную пресс-конференцию. Албанский премьер-министр заявил, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, совместное заседание правительств Косово и Албании состоится в сентябре в албанском городе Шкодра. Одновременно в дворце съездов пройдет конференция местных властей Косово и Албании.

По словам албанского политика, главной темой обсуждения стало предоставление Албанией Косово порта Дуррес для открытия там собственного таможенного пункта, торговля между Албанией и Косово, унификация сопровождающей документации, а также организация свободного передвижения людей.

Он отметил, что Албания готова предоставить Косово порт Дуррес, что позволит Косово получать товары через этот порт минуя дополнительные таможенные барьеры в Албании, что упростит международную торговлю Косово.

Эди Рама Сегодня мы говорили о таможенном пункте Косово Дурресе, в принципе все согласовано, но некоторые вопросы реализации ещё не закрыты. Однако те темы, которые Хоти поднял в ходе нашей беседы, представляют суть соглашения.

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