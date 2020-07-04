Москва, , 16:01 — REGNUM Разведка США, которая выступает с обвинениями в адрес России о сговоре с участниками радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), занимается наркоторговлей. Об этом 4 июля сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию», — заявил Кабулов.

Также он добавил, что об этом бизнесе американской разведки может рассказать каждый житель Кабула, так как участие разведки США уже давно является секретом Полишинеля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июня газета The New York Times заявила, что некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.