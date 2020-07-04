Сантьяго, , 16:00 — REGNUM Закон, который ограничивает сроки переизбрания сенаторов, депутатов, губернаторов и мэров в стране, подписал президент Чили Себастьян Пиньера. Об этом 4 июля сообщает портал notimerica.com.

«Демократия, как живое существо, нуждается в обновлении и насыщении кислородом, должна приспосабливаться к чаяниям и нуждам граждан, а также требованиям времени», — заявил глава государства на церемонии подписания закона во дворце Ла Монеда.

Также он отметил, что стране нужна укреплённая, а не ослабленная демократия и потому все представители власти должны служить данной цели.

Отметим, согласно донному закону, парламентарии Палаты Депутатов Чили смогут избираться не более двух раз на максимально возможный срок до 12 лет, сенаторы и с, а руководители регионов и муниципалитетов ограничиваются 3 сроками на максимально возможный срок до 12 лет.