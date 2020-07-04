Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM В Свердловской области создана рабочая группа по реализации указа Владимира Путина о присвоении Нижнему Тагилу и Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующее распоряжение 3 июля подписал глава региона Евгений Куйвашев. В группу вошли члены правительства региона, мэры Екатеринбурга и Нижнего Тагила, представители местных дум, а также НКО.

Как сообщало ИА REGNUM, города Среднего Урала оказались в числе 20 удостоенных почётного звания. Указ Путин подписал 2 июля.