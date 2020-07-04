Белград, , 15:45 — REGNUM 4 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что «если албанцы в продолжение диалога придут, чтобы говорить о взаимном признании, то лучше им было бы и не приходить».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербский политик заявил, что он не желает говорить о признании Косово, поскольку его заботят исключительно интересы Сербии.

На вопрос журналистов о том, считает ли он символом объединения Албании и Косово готовность Албании предоставить Косово порт Дуррес в Адриатике и объединение косовской и албанской энергетических сетей, политик заявил, что он «сыт всеми их безумствами».

По его словами, албанцы ведут себя даже «не двулично, а трелично» и слишком часто выступают с различными позициями.

Напомним, в ЕС и США настаивают на том, чтобы диалог между Сербией и Косово завершился соглашением о взаимном признании. Косовская сторона неоднократно на протяжение последних 20 лет подчеркивала, что албанцы не согласятся на меньшее, чем независимость.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США: соглашение Косово и Сербии должно предполагать признание Косово